Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1363 добу повномасштабної війни становлять 1 159 420 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
- танків – 11 355 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
- РСЗВ – 1 544 (+1) од.
- засоби ППО – 1 246 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
