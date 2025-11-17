Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

зсу, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1363 добу повномасштабної війни становлять 1 159 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
  • танків – 11 355 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 544 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 246 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях. 

Фото 3 — Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько