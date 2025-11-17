Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1363 добу повномасштабної війни становлять 1 159 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:

особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб

танків – 11 355 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.

артилерійських систем – 34 486 (+17) од.

РСЗВ – 1 544 (+1) од.

засоби ППО – 1 246 (+2) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.

крилаті ракети – 3 940 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.

спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

