Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 17 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ссу, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1363 сутки полномасштабной войны составляют 1 159 420 человек.

Потери России в войне на 17 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек
  • танков – 11 355 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 594 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 34 486 (+17) ед.
  • РСЗО – 1 544 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1246 (+2) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213) ед.
  • крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подлодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 536 (+72) ед.
  • специальная техника – 4000 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 17 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько