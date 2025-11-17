- Тип
Потери врага по состоянию на 17 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1363 сутки полномасштабной войны составляют 1 159 420 человек.
Потери России в войне на 17 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек
- танков – 11 355 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 594 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 34 486 (+17) ед.
- РСЗО – 1 544 (+1) ед.
- средства ПВО – 1246 (+2) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213) ед.
- крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 536 (+72) ед.
- специальная техника – 4000 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 17 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
