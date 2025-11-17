Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1363-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько