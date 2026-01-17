Карта боевых действий в Украине на 17 января 2026 года

Продолжается 1424-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3644 обстрела, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7621 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенным Железнодорожным, Терноватым, Рождественским, Любицким, Верхней Терсой, Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также боеприпасов российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемых авиационных бомбы и произвел 118 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарне, Дегтярно и в сторону Круглого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодцев и в сторону Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

В Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

