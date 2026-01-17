Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1424-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 164 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3644 обстріли, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно–Слобожанськомуі Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі Дронівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 17 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко