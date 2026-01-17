Втрати ворога станом на 17 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1424 добу повномасштабної війни становлять 1 225 590 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 січня втратила:

особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб,

танків – 11 569 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.

артилерійських систем – 36 261 (+31) од.

РСЗВ – 1 615 (+1) од.

засоби ППО – 1 278 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.

спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.