Потери врага по состоянию на 17 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1424 сутки полномасштабной войны составляют 1 225 590 человек.
Потери России в войне на 17 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 января потеряла:
- личного состава – около 1 225 590 (+1 130) человек,
- танков – 11 569 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 914 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 36 261 (+31) ед.
- РСЗО – 1 615 (+1) ед.
- средства ПВО – 1278 (+1) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпПЛА оперативно-тактического уровня - 108605 (+721) ед.
- крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 601 (+115) ед.
- специальная техника – 4044 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
