Потери врага по состоянию на 17 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1424 сутки полномасштабной войны составляют 1 225 590 человек.

Потери России в войне на 17 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 января потеряла:

личного состава – около 1 225 590 (+1 130) человек,

танков – 11 569 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 914 (+6) ед.

артиллерийских систем – 36 261 (+31) ед.

РСЗО – 1 615 (+1) ед.

средства ПВО – 1278 (+1) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпПЛА оперативно-тактического уровня - 108605 (+721) ед.

крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 74 601 (+115) ед.

специальная техника – 4044 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

