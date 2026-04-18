Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2026 года

Продолжается 1515-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 151 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области; Копани, Ровно, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Цветково, Шевченковское, Лесное, Волшебное, Мирное, Заречное Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два орудия, один пункт управления БпЛА и семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано три штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанских Хуторов и в сторону Нескучного и Бочкового.

На Купянском направлении агрессор два раза атаковал в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении противник дважды пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Грековки и в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий враг не зафиксирован.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка, Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Котлино, Мирноград, Молодецкое, Шевченко, Муравка, Удачное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз в сторону Калиновского, Ивового, Согласия, Вороного и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Зеленое, Доброполье, Леноконстантиновка, Железнодорожное, Староукраинка, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг провел четыре бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

