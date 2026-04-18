Потери врага по состоянию на 18 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1515 сутки полномасштабной войны составляют 1 317 150 человек.

Потери России в войне на 18 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:

личного состава – около 1 317 150 (+1 080) человек,

танков – 11 876 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 24 410 (+10) ед.

артиллерийских систем – 40 242 (+82) ед.

РСЗО – 1 743 (+4) ед.

средства ПВО – 1349 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) ед.

крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 90194 (+180) ед.

специальная техника – 4129 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 190 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

