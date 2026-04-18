Потери врага по состоянию на 18 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1515 сутки полномасштабной войны составляют 1 317 150 человек.
Потери России в войне на 18 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 317 150 (+1 080) человек,
- танков – 11 876 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 24 410 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 40 242 (+82) ед.
- РСЗО – 1 743 (+4) ед.
- средства ПВО – 1349 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) ед.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 90194 (+180) ед.
- специальная техника – 4129 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 190 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
