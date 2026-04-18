Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1515 добу повномасштабної війни становлять 1 317 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб,
- танків – 11 876 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.
- артилерійських систем – 40 242 (+82) од.
- РСЗВ – 1 743 (+4) од.
- засоби ППО – 1 349 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.