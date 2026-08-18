Карта боевых действий в Украине на 18 августа 2026 года

Продолжается 1638-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 244 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которых сбросил 306 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 138 дронов-камикадзе и совершили 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 50 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренок, Нескучное, Бачевск, Сопич, Уланово, Бунякино, Волфине, Горки, Рогизно, Кучеривка, Гутко-Ожинка Сумской области. Авиаудара противник нанес по району Товстодубового.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы – одно средство ПВО и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили 17 вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес трех авиаударов, сбросив девять авиабомб, совершил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Бочково, Лиман, Избицкое, Нестерное и Волоховка.

На Купянском направлении произошло пять наступательных действий врага в сторону Радьковки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты дважды атаковали в районах населенных пунктов Заречное и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закотное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили пять наступательных действий в районе Миньковки и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка.

Тридцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Филиал.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровно, Воздвижовка, Цветково, Горькое, Волшебное и в районе Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в Приморском, Лукьяновском и в районе Плавнов.

На Приднепровском направлении произошло одно боевое столкновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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