Втрати ворога станом на 18 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1637 добу повномасштабної війни становлять 1 469 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб;

танків – 12 274 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.;

артилерійських систем – 48 155 (+55) од.;

РСЗВ – 2 040 (+3) од.;

засобів ППО – 1 577 (+5) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443) од.;

спеціальної техніки – 4 547 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.