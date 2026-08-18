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Потери врага по состоянию на 18 августа 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1637  сутки полномасштабной войны составляют 1 469 970 человек.

Потери России в войне на 18 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 469 970 (+1 210) человек;
  • танков – 12 274 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 162 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 48 155 (+55) ед;
  • РСЗО – 2 040 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1577 (+5) ед.;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 292 (+19) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 467 459 (+1 962) ед;
  • крылатых ракет – 5010 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 135 891 (+443) ед;
  • специальной техники – 4 547 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 18 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание вражеских дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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