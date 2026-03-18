USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 18 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1484-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 286 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 227 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Орестополь, Просяна, Мечетное, Ивановка Днепропетровской области; Воздвиженская, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва, Светлая Долина, Любицкое, Барвиновка, Лесное, Веселянка, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, противник нанес один авиаудар, с применением двух авиабомб, совершил 121 обстрел, из которых 18 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Старицы, Лимана, Песчаного и в сторону Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Новоосинового, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Лиман, Красный Пруд и в районах Колодцев и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Закотное и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили два штурмовых действия противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении враг совершил 46 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русиного Яра, Степановка, Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодечное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Зеленый Гай и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошла 31 атака оккупантов в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Мирного, Леноконстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения с врагом неподалеку от Степного.

На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку противника.

на   Волынском и Полесском   направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Светлана Манько