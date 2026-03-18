Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1484-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 286 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орестопіль, Просяна, Мечетне, Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва, Світла Долина, Любицьке, Барвінівка, Лісне, Веселянка, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 121 обстріл, з яких 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Лиман, Червоний Став та в районах Колодязів й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 46 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 31 атака окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Степового.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

