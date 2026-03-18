Втрати ворога станом на 18 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1484 добу повномасштабної війни становлять 1 282 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 березня втратила:
- особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб.
- танків – 11 786 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 229 (+11) од.
- артилерійських систем – 38 506 (+29) од.
- РСЗВ – 1 688 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
