Потери врага по состоянию на 18 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1710 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1484 сутки полномасштабной войны составляют 1 282 570 человек.
Потери России в войне на 18 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 282 570 (+1 710) лиц.
- танков – 11 786 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 229 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 38 506 (+29) ед.
- РСЗО – 1 688 (+0) ед.
- средства ПВО – 1333 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 184 333 (+1 189) ед.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 974 (+230) ед.
- специальная техника – 4091 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
