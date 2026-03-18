Потери врага по состоянию на 18 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1710 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1484 сутки полномасштабной войны составляют 1 282 570 человек.

Потери России в войне на 18 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 марта потеряла:

личного состава – близко 1 282 570 (+1 710) лиц.

лиц. танков – 11 786 (+3) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 229 (+11) ед.

ед. артиллерийских систем – 38 506 (+29) ед.

ед. РСЗО – 1 688 (+0) ед.

средства ПВО – 1333 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 184 333 (+1 189) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 974 (+230) ед.

ед. специальная техника – 4091 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.