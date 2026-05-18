Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1545-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 242 боевых столкновения.

Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8065 дронов-камикадзе и произвел 2716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Свободная Слобода, Уланово.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника и один пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес 7 авиационных ударов с применением 14 КАБ, совершил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксированы пять штурмовых действий врага.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка, Дворичанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Избицкого, Зибиного, Терновой, Охримовки и Колодязного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закотного и Николаевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки, вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Шахматного, Софиевки и в направлении Свободного, Кучеров Яра.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Ивановка, Новое Шахово и в сторону Мирного, Белицкого, Сергеевки и Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Аленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Волшебного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько