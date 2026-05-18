Карта боевых действий в Украине на 18 мая 2026 года

Продолжается 1545-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 242 боевых столкновения.

Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8065 дронов-камикадзе и произвел 2716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Свободная Слобода, Уланово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника и один пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес 7 авиационных ударов с применением 14 КАБ, совершил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксированы пять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка, Дворичанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Избицкого, Зибиного, Терновой, Охримовки и Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закотного и Николаевки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки, вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Шахматного, Софиевки и в направлении Свободного, Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Ивановка, Новое Шахово и в сторону Мирного, Белицкого, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Аленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

