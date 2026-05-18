Потери врага по состоянию на 18 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1545 сутки полномасштабной войны составляют 1 350 010 человек.

Потери России в войне на 18 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 мая потеряла:

личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек

танков – 11 939 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 583 (+5) ед.

артиллерийских систем – 42 262 (+47) ед.

РСЗО – 1 792 (+2) ед.

средства ПВО – 1386 (+2) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+1) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1415 (+5) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603) ед.

крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 97 338 (+220) ед.

специальная техника – 4200 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 507 целей, а именно:

4 крылатых ракеты "Искандер-К";

503 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.