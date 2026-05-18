Потери врага по состоянию на 18 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1545 сутки полномасштабной войны составляют 1 350 010 человек.
Потери России в войне на 18 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 мая потеряла:
- личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек
- танков – 11 939 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 583 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 42 262 (+47) ед.
- РСЗО – 1 792 (+2) ед.
- средства ПВО – 1386 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+1) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1415 (+5) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603) ед.
- крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 97 338 (+220) ед.
- специальная техника – 4200 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 507 целей, а именно:
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К";
- 503 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 11 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
