- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 18 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1545 добу повномасштабної війни становлять 1 350 010 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 травня втратила:
- особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб
- танків – 11 939 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
- РСЗВ – 1 792 (+2) од.
- засоби ППО – 1 386 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
- крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
- спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.