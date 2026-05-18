Втрати ворога станом на 18 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1545 добу повномасштабної війни становлять 1 350 010 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 травня втратила:

особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб

танків – 11 939 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.

артилерійських систем – 42 262 (+47) од.

РСЗВ – 1 792 (+2) од.

засоби ППО – 1 386 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+1) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.

крилаті ракети – 4 628 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.

спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.

