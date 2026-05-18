Карта бойових дій в Україні на 18 травня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1545-й день повномасштабної війни в Україні.

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося   242 бойових зіткнення. 

Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Уланове.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника та один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано п’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерів Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько