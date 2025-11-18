Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Наличный курс:

USD

42,19

42,10

EUR

49,15

48,95

Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1364-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Константиновка Донецкой области; Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений близ Волчанска и в сторону населенного пункта Дворичанское.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки – противник десять раз атаковал позиции наших войск.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Ступочек и Орехово-Василовки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское и Дачное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вороне, Сосновка, Березовое, Красногорское и Первомайское.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Солодкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты однажды наступали в сторону населенного пункта Приморское.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько
