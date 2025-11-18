- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2025 года
Продолжается 1364-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 ноября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.
Вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Константиновка Донецкой области; Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Казачье Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений близ Волчанска и в сторону населенного пункта Дворичанское.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.
На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки – противник десять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Ступочек и Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское и Дачное.
На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вороне, Сосновка, Березовое, Красногорское и Первомайское.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Солодкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.
На Ореховском направлении оккупанты однажды наступали в сторону населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.