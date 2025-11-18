Запланована подія 2

Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 18 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

