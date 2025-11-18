- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1364 добу повномасштабної війни становлять 1 160 380 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб;
- танків – 11 355 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.;
- артилерійських систем – 34 499 (+13) од.;
- РСЗВ – 1 545 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 247 (+1) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.;
- крилатих ракет – 3 940 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43) од.;
- спеціальної техніки – 4 000 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.