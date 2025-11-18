Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1364 добу повномасштабної війни становлять 1 160 380 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:

особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб;

танків – 11 355 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.;

артилерійських систем – 34 499 (+13) од.;

РСЗВ – 1 545 (+1) од.;

засобів ППО – 1 247 (+1) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.;

крилатих ракет – 3 940 (+0) од.;

кораблів / катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43) од.;

спеціальної техніки – 4 000 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

