Потери врага по состоянию на 18 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1364 сутки полномасштабной войны составляют 1 160 380 человек.
Потери России в войне на 18 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 ноября потеряла:
- личного состава – около 1160380 (+960) человек;
- танков – 11 355 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 594 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 34 499 (+13) ед;
- РСЗО – 1 545 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 247 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) ед;
- крылатых ракет – 3 940 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
- подводных лодок – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43) ед;
- специальной техники – 4 000 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 18 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
