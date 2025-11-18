Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 18 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1364 сутки полномасштабной войны составляют 1 160 380 человек.

Потери России в войне на 18 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1160380 (+960) человек;
  • танков – 11 355 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 594 (+0) ед;
  • артиллерийских систем – 34 499 (+13) ед;
  • РСЗО – 1 545 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1 247 (+1) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) ед;
  • крылатых ракет – 3 940 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
  • подводных лодок – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43) ед;
  • специальной техники – 4 000 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 18 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько
