Карта боевых действий в Украине на 19 августа 2026 года

Продолжается 1639-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 239 боевых столкновений.

Вчера противник совершил один ракетный удар с применением двух ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 11 130 дронов-камикадзе и совершили 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 27 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Сопич, Бачевск, Нескучное, Бессалевка, Уланово, Товстодубово, Лужки, Волфине, Яструбщина, Середина Буда Сумской области; Тимановичи, Сеньковка, Гута-Студенецкая, Янжуловка, Тополь Черниговской области. Авиаудары получили Толстодубово и Рыбцы.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и одно место запуска беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор произвел 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых с применением РСЗО. Также противник нанес пять авиаударов с применением 14 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться недалеко от Избицкого, Довжанки, Старицы, Митрофановки, Лозовой Второй, Радьковки, Бочкового и Охримовки.

На Купянском направлении произошло два наступательных действия врага в сторону Новоосинового и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево и в районе населенных пунктов Редкодуб и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 16 штурмовых действий в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закотное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики произвели одно наступательное действие в сторону Ижевки.

На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка, Кучеров Яр.

Двадцать семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка, Молодецкое, Котлино и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Васильевка, Мирное, Ганновка.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рыбное и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровно, Доброполье, Железнодорожное, Новоселовка, Лесное, Волшебное, Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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