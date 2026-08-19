Втрати ворога станом на 19 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1638 добу повномасштабної війни становлять 1 471 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб;

танків – 12 276 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 162 (+0) од.;

артилерійських систем – 48 205 (+50) од.;

РСЗВ – 2 043 (+3) од.;

засобів ППО – 1 577 (+0) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.;

спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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