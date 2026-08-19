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Втрати ворога станом на 19 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1638 добу повномасштабної війни становлять 1 471 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб;
- танків – 12 276 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 162 (+0) од.;
- артилерійських систем – 48 205 (+50) од.;
- РСЗВ – 2 043 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 577 (+0) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.;
- крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.;
- спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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