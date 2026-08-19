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Потери врага по состоянию на 19 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1638 сутки полномасштабной войны составляют 1 471 160 человек.
Потери России в войне на 19 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 августа потеряла:
- личного состава – около 1 471 160 (+1 190) человек;
- танков – 12 276 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 162 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 48 205 (+50) ед;
- РСЗО – 2 043 (+3) ед;
- средств ПВО – 1577 (+0) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2311 (+19) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738) ед;
- крылатых ракет – 5010 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427) ед;
- специальной техники – 4 548 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 56 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, а также два баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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