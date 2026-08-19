Потери врага по состоянию на 19 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1638 сутки полномасштабной войны составляют 1 471 160 человек.

Потери России в войне на 19 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 августа потеряла:

личного состава – около 1 471 160 (+1 190) человек;

танков – 12 276 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 162 (+0) ед;

артиллерийских систем – 48 205 (+50) ед;

РСЗО – 2 043 (+3) ед;

средств ПВО – 1577 (+0) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2311 (+19) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738) ед;

крылатых ракет – 5010 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427) ед;

специальной техники – 4 548 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 56 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, а также два баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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