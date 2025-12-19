Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

ВСУ, война, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1395-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 декабря 2025 г.

Последние данные с  отчета ISW   (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 193 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 74 авиационных ударов, сбросил 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Александроград Донецкой области; Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 176 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в сторону Охримовки и Довгенького.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Красного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахматного и Новопавловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Привольное, Вербовое, Красногорское, Согласие, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

В Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года


На Приднепровском направлении враг провел два неудачных наступательных действия в сторону Антоновки.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько