Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025 года

Продолжается 1395-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 193 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 74 авиационных ударов, сбросил 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Александроград Донецкой области; Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 176 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в сторону Охримовки и Довгенького.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Красного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахматного и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Привольное, Вербовое, Красногорское, Согласие, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

В Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.



На Приднепровском направлении враг провел два неудачных наступательных действия в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

