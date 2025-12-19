Карта бойових дій в Україні на 19 грудня 2025 року

Триває 1395-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Олександроград Донецької області; Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 176 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охрімівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян в районах Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону в бік Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів.



На Придніпровському напрямку ворог провів дві невдалі наступальні дії в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.