Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1485-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6831 дрон-камикадзе и произвел 3534 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 110 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Добропасово, Покровское; а также Воздвижовка, Новоселовка, Зеленое, Зорница, Долинка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливное, Веселянка, Юрковка и Беленькое в Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением трех КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боеприкосновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилепка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочково.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник семь раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка, Никифоровка и сторону Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров, Кучеров, Муравка, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Зеленого Роща, Степного и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили пять вражеских атак недалеко от Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько