Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2026 года
Продолжается 1485-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 марта 2026 г.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6831 дрон-камикадзе и произвел 3534 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 110 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Добропасово, Покровское; а также Воздвижовка, Новоселовка, Зеленое, Зорница, Долинка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливное, Веселянка, Юрковка и Беленькое в Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения живой силы и техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением трех КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боеприкосновений.
На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилепка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочково.
На Купянском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.
На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Резниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник семь раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка, Никифоровка и сторону Малиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров, Кучеров, Муравка, Новоподгородное, Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Зеленого Роща, Степного и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили пять вражеских атак недалеко от Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
