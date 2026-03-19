Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2026 року

війна,ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1485-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон–камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Добропасове, Покровське; а також Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із застосуванням РСЗВ. Завдав три авіаудари із застосуванням трьох КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник сім разів намагався покращити своє положення, штурмуючи в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько