Втрати ворога станом на 19 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1485 добу повномасштабної війни становлять 1 284 090 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 березня втратила:
- особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб.
- танків – 11 786 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
- РСЗВ – 1 691 (+3) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
- спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
