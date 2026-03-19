Втрати ворога станом на 19 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1485 добу повномасштабної війни становлять 1 284 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 березня втратила:

особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб.

танків – 11 786 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.

артилерійських систем – 38 538 (+32) од.

РСЗВ – 1 691 (+3) од.

засоби ППО – 1 333 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.

крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.

спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

