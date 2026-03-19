Потери врага по состоянию на 19 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1485 сутки полномасштабной войны составляют 1 284 090 человек.

Потери России в войне на 19 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:

личного состава – около 1284090 (+1520) человек.

танков – 11 786 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 24 233 (+4) ед.

артиллерийских систем – 38 538 (+32) ед.

РСЗО – 1 691 (+3) ед.

средства ПВО – 1333 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1 391) ед.

крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 84 129 (+155) ед.

специальная техника – 4092 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 109 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

