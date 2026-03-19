Потери врага по состоянию на 19 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1485 сутки полномасштабной войны составляют 1 284 090 человек.
Потери России в войне на 19 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:
- личного состава – около 1284090 (+1520) человек.
- танков – 11 786 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 24 233 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 38 538 (+32) ед.
- РСЗО – 1 691 (+3) ед.
- средства ПВО – 1333 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1 391) ед.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 129 (+155) ед.
- специальная техника – 4092 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 109 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
