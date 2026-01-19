Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 19 января 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1426-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 января 2026 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 144 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 8156 дронов-камикадзе и совершено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Волны, Мечетное, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Кручая, Таврическое, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественская церковь, Зорница Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭС.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение, противник нанес двух авиаударов, сбросив три авиабомба, совершил 99 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и сторону населенных пунктов Графского, Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестки, Степановки, Софиевки, Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучеров Яр.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.

На Гуляйпольском направлении  Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько