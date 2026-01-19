Втрати ворога станом на 19 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1426 добу повномасштабної війни становлять 1 227 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 січня втратила:

особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб.

танків – 11 573 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.

артилерійських систем – 36 333 (+39) од.

РСЗВ – 1 617 (+1) од.

засоби ППО – 1 278 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.

спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

