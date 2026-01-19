- Тип
Втрати ворога станом на 19 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1426 добу повномасштабної війни становлять 1 227 440 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 січня втратила:
- особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб.
- танків – 11 573 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 333 (+39) од.
- РСЗВ – 1 617 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
