Потери врага по состоянию на 19 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1426 сутки полномасштабной войны составляют 1 227 440 человек.

Потери России в войне на 19 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 января потеряла:

личного состава – около 1227440 (+1020) человек.

танков – 11 573 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 922 (+3) ед.

артиллерийских систем – 36 333 (+39) ед.

РСЗО – 1 617 (+1) ед.

средства ПВО – 1278 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765) ед.

крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 74 876 (+170) ед.

специальная техника – 4045 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

