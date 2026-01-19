- Тип
Потери врага по состоянию на 19 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1426 сутки полномасштабной войны составляют 1 227 440 человек.
Потери России в войне на 19 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 января потеряла:
- личного состава – около 1227440 (+1020) человек.
- танков – 11 573 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 922 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 36 333 (+39) ед.
- РСЗО – 1 617 (+1) ед.
- средства ПВО – 1278 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765) ед.
- крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 876 (+170) ед.
- специальная техника – 4045 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
