Карта боевых действий в Украине на 2 декабря 2025 года

Продолжается 1378-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 декабря 2025 года

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3547 обстрелов, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3228 дронов-камикадзе.

Авиационный удар нанес населенный пункт Зазорки Сумской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес четырех авиационных ударов, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасиловки.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголового, Новоселовки, Дробышевого, Ставков и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполья, Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах Нового Шахового, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахматного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровно, Покровска, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Филии.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Роща, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишье, Нового Запорожья, Зеленого Роща, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении минувших суток враг не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

