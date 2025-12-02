Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1378 добу повномасштабної війни становлять 1 175 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:

особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб

танків – 11 387 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.

артилерійських систем – 34 768 (+14) од.

РСЗВ – 1 552 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.

крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.

спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.