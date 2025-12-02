- Тип
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1378 добу повномасштабної війни становлять 1 175 030 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
- танків – 11 387 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.