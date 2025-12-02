- Тип
Потери врага по состоянию на 2 декабря 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1378 сутки полномасштабной войны составляют 1 175 030 человек.
Потери России в войне на 2 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 175 030 (+1 110) человек
- танков – 11 387 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 679 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 768 (+14) ед.
- РСЗО – 1 552 (+0) ед.
- средства ПВО – 1253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 86141 (+51) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 641 (+58) ед.
- специальная техника – 4011 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 2 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 39 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях.
