Потери врага по состоянию на 2 декабря 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1378 сутки полномасштабной войны составляют 1 175 030 человек.

Потери России в войне на 2 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 декабря потеряла:

личного состава – около 1 175 030 (+1 110) человек

танков – 11 387 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 679 (+1) ед.

артиллерийских систем – 34 768 (+14) ед.

РСЗО – 1 552 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 86141 (+51) ед.

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 641 (+58) ед.

специальная техника – 4011 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 2 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 39 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях.

