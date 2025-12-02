Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1378-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.  

Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе.  

Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області.  

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.  

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.  

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.  

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.  

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.  

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.  

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток.  

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.  

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.  

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.  

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.  

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.  

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 2 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько