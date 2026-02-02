Запланована подія 2

Война
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1440-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и произвели 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в том числе Железнодорожное, Любицкое, Воздвижовка, Барвиновка, Рождественская церковь, Верхняя Терса, Луговское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БПЛА и четыре орудия противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанская в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Песчаного и Купянска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Новосергеевки, Среднего, Дробышева и Дибровы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток кафиров продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закотного, Рай-Александровки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Привилегии.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Иванополье, Яблоновка и Софиевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Шевченко, Уют, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиал и в сторону Белицкого, Дорожного, Новопавловки, Свободного и Сергея.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Вербового и Вишневого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 32 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Железнодорожного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку, в сторону Приморского.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

За прошедшие сутки враг наступательных действий на Приднепровском направлении не совершал.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько