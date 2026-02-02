Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026 года

Продолжается 1440-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и произвели 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в том числе Железнодорожное, Любицкое, Воздвижовка, Барвиновка, Рождественская церковь, Верхняя Терса, Луговское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БПЛА и четыре орудия противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанская в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Новосергеевки, Среднего, Дробышева и Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток кафиров продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закотного, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Привилегии.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Иванополье, Яблоновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Шевченко, Уют, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиал и в сторону Белицкого, Дорожного, Новопавловки, Свободного и Сергея.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Вербового и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении противник 32 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку, в сторону Приморского.

За прошедшие сутки враг наступательных действий на Приднепровском направлении не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.