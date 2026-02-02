Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Лугівське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку, у бік Приморського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

Минулої доби ворог наступальних дій на Придніпровському напрямку не здійснював.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько