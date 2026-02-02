Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026 року

Триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Лугівське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку, у бік Приморського.

Минулої доби ворог наступальних дій на Придніпровському напрямку не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

