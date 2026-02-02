Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1440 добу повномасштабної війни становлять 1 241 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 лютого втратила:

особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб.

танків – 11 627 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.

артилерійських систем – 36 802 (+25) од.

РСЗВ – 1 633 (+1) од.

засоби ППО – 1 291 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.

спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

