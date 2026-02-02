- Тип
Втрати ворога станом на 2 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1440 добу повномасштабної війни становлять 1 241 530 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб.
- танків – 11 627 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
- артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
- РСЗВ – 1 633 (+1) од.
- засоби ППО – 1 291 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
- спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
