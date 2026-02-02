- Тип
Потери врага по состоянию на 2 февраля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1440 сутки полномасштабной войны составляют 1 241 530 человек.
Потери России в войне на 2 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 февраля потеряла:
- личного состава – около 1241530 (+850) человек.
- танков – 11 627 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед.
- РСЗО – 1 633 (+1) ед.
- средства ПВО – 1291 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) ед.
- крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146) ед.
- специальная техника – 4057 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 157 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
