Потери врага по состоянию на 2 февраля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1440 сутки полномасштабной войны составляют 1 241 530 человек.

Потери России в войне на 2 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 февраля потеряла:

личного состава – около 1241530 (+850) человек.

танков – 11 627 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед.

артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед.

РСЗО – 1 633 (+1) ед.

средства ПВО – 1291 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146) ед.

специальная техника – 4057 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 157 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

