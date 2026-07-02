Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

Продолжается 1590-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросив 240 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9463 дрона-камикадзе и произвел 2924 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и один пункт управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор произвел 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки, Домашнего и в районах Лимана, Старицы, Артельного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал, в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак, в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новое.

На Александровском направлении наши защитники останавливали пять вражеских атак в районах населенных пунктов Январь, Согласие, Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районе Доброполья, Мирного и в сторону населенных пунктов Горькое, Ровно, Криничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населённого пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.