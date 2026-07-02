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Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

война, ЗСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1590-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросив 240 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9463 дрона-камикадзе и произвел 2924 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и один пункт управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор произвел 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки, Домашнего и в районах Лимана, Старицы, Артельного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Купянском направлении враг один раз атаковал, в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман, Дробышево.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часового Яра.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак, в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новое.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Александровском направлении наши защитники останавливали пять вражеских атак в районах населенных пунктов Январь, Согласие, Вороне.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районе Доброполья, Мирного и в сторону населенных пунктов Горькое, Ровно, Криничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Волшебное.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населённого пункта Малые Щербаки.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько