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Втрати ворога станом на 2 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1590 добу повномасштабної війни становлять 1 405 900 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 липня втратила:
- особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;
- танків – 12 069 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;
- артилерійських систем – 45 168 (+57) од;
- РСЗВ – 1 910 (+7) од;
- засоби ППО – 1 459 (+0) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 791 (+9) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;
- крилаті ракети – 4 798 (+1) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од;
- спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 524 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 32 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 476 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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