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Втрати ворога станом на 2 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1590 добу повномасштабної війни становлять 1 405 900 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;
  • танків – 12 069 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;
  • артилерійських систем – 45 168 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 910 (+7) од;
  • засоби ППО – 1 459 (+0) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 791 (+9) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;
  • крилаті ракети – 4 798 (+1) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од;
  • спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 524 повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
  • 32 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 476 ворожих БпЛА різних типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 2 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько