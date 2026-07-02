Втрати ворога станом на 2 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1590 добу повномасштабної війни становлять 1 405 900 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 липня втратила:

особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;

танків – 12 069 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;

артилерійських систем – 45 168 (+57) од;

РСЗВ – 1 910 (+7) од;

засоби ППО – 1 459 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 791 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;

крилаті ракети – 4 798 (+1) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од;

спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 524 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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