Потери врага по состоянию на 2 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1590 сутки полномасштабной войны составляют 1 405 900 человек.

Потери России в войне на 2 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июля потеряла:

личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек;

танков – 12 069 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 24 861 (+5) ед;

артиллерийских систем – 45 168 (+57) ед;

РСЗО – 1 910 (+7) ед;

средства ПВО – 1459 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1791 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) ед;

крылатые ракеты – 4 798 (+1) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 114 852 (+353) ед;

специальная техника – 4376 (+7) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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