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Потери врага по состоянию на 2 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1590 сутки полномасштабной войны составляют 1 405 900 человек.

Потери России в войне на 2 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек;
  • танков – 12 069 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 861 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 45 168 (+57) ед;
  • РСЗО – 1 910 (+7) ед;
  • средства ПВО – 1459 (+0) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземные робототехнические комплексы – 1791 (+9) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) ед;
  • крылатые ракеты – 4 798 (+1) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 114 852 (+353) ед;
  • специальная техника – 4376 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 2 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько