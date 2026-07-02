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Потери врага по состоянию на 2 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1590 сутки полномасштабной войны составляют 1 405 900 человек.
Потери России в войне на 2 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июля потеряла:
- личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек;
- танков – 12 069 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 24 861 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 45 168 (+57) ед;
- РСЗО – 1 910 (+7) ед;
- средства ПВО – 1459 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1791 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) ед;
- крылатые ракеты – 4 798 (+1) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 114 852 (+353) ед;
- специальная техника – 4376 (+7) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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