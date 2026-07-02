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Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

війна, ЗСу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько