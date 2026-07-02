Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026 року

Триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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