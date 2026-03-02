Запланована подія 2

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1468-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 145 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 86 авиационных ударов, сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8828 дронов-камикадзе и осуществил 3573 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области; Воздвиженовка, Самойловка, Голубково, Волшебное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса, Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка, Горькое, Мирное Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, три орудия и пункт управления БПЛА окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиаудара, с применением шести авиабомб, совершил 141 обстрел, из которых 18 – с применением РСЗО.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Прилепки и в направлении Зибиного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Купянском направлении враг три раза атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 20 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закотное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Красный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах населенных пунктов Вороне, Терново, Согласие и Степное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 34 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом недалеко от Плавнов.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку противника.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько