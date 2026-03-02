Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026 года

Продолжается 1468-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 145 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 86 авиационных ударов, сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8828 дронов-камикадзе и осуществил 3573 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области; Воздвиженовка, Самойловка, Голубково, Волшебное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса, Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка, Горькое, Мирное Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, три орудия и пункт управления БПЛА окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиаудара, с применением шести авиабомб, совершил 141 обстрел, из которых 18 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Прилепки и в направлении Зибиного.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 20 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закотное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Красный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах населенных пунктов Вороне, Терново, Согласие и Степное.

На Гуляйпольском направлении произошло 34 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом недалеко от Плавнов.

На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.